Bombero que salvó a 8 personas enfrenta una demanda

Un incidente inusual en Estados Unidos ha generado un amplio debate público.

Según se informa, un bombero que participó en el rescate de ocho pasajeros atrapados en una atracción detenida debido a una avería se enfrenta a cargos inesperados. Evacuó a los pasajeros a un lugar seguro.

Sin embargo, una de las mujeres rescatadas presentó una demanda acusándolo de «contacto físico inapropiado». Esta acusación ha sido ampliamente debatida en las redes sociales y duramente criticada por muchos.

Los usuarios apoyan al rescatista en los comentarios, diciendo: «Salvó vidas» y «No había otra forma en tal situación». Algunos expresaron preocupación de que tales demandas puedan hacer que los servicios de emergencia duden en ayudar en el futuro.

El proceso judicial por este incidente continúa. El caso ha vuelto a plantear importantes preguntas sobre la protección legal de los rescatistas y sus acciones durante las emergencias.