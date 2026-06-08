Presidenta patea balón, periodista cae

A veces ocurren momentos inesperados y memorables incluso en conferencias de prensa oficiales con la participación de jefes de estado. Se observó una situación similar en un evento al que asistió Claudia Sheinbaum.

Como es sabido, México es uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por este motivo, la presidenta decidió concluir la conferencia de prensa con un pequeño espectáculo temático de fútbol.

Al final del evento, la Sra. Sheinbaum pateó balones de fútbol hacia los periodistas. En ese momento, una periodista que intentó atrapar el balón perdió el equilibrio y cayó.

Al ver la situación, la presidenta le tendió la mano inmediatamente para ayudarla. La periodista se levantó rápidamente y recibió el balón destinado a ella.

Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias graves. Por el contrario, se extendió ampliamente en las redes sociales como un momento divertido y sincero, siendo bien recibido por los usuarios.