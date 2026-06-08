Llegan noticias extremadamente importantes y alegres desde Washington para la diplomacia y la economía uzbekas. Durante las audiencias oficiales celebradas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU., se hizo una declaración que llevaría las relaciones económicas con la región de Asia Central, particularmente con Uzbekistán, a un nuevo nivel. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó oficialmente que la administración Trump apoya plenamente la iniciativa de derogar completamente la obsoleta «Enmienda Jackson-Vanik», que ha afectado negativamente al volumen de comercio mutuo durante muchos años. Esto significa una apertura directa y amplia al mercado estadounidense para los países de nuestra región.

El jefe de la agencia de política exterior de EE. UU. señaló por separado que la eliminación de estas restricciones es extremadamente beneficiosa para las relaciones bilaterales. «Consideramos esta decisión como un paso muy útil y necesario hacia el fortalecimiento de la cooperación mutua», enfatizó Marco Rubio. La derogación de esta enmienda derribará las barreras artificiales que han obstaculizado las relaciones económicas durante años y servirá para aumentar drásticamente el volumen del comercio al otro lado del océano.

Además, el secretario de Estado compartió planes para el futuro cercano y anunció otra noticia importante para los pueblos de Asia Central. «Cabe señalar que estamos planeando celebrar una reunión de alto nivel en el formato tradicional 'C5+1' en la región en un futuro próximo. Si Dios quiere, visitaré personalmente la región para participar en esta cumbre antes de finales de este año», dijo el jefe del departamento de política exterior de EE. UU.

Para su información, el mecanismo diplomático 'C5+1' es una plataforma única para la cooperación multilateral y colectiva entre EE. UU. y los cinco estados soberanos de Asia Central: Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Washington ha estado utilizando con éxito este formato de diálogo efectivo desde 2015 para implementar proyectos en los campos de la seguridad, la economía y los asuntos humanitarios. La próxima nueva reunión y la eliminación de las restricciones sin duda fortalecerán aún más este puente.

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