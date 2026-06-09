94 escuelas cerradas en Japón debido a un oso

·7·Mundo
94 escuelas cerradas en Japón debido a un oso

Ocurrió un incidente inesperado en Utsunomiya, Japón. Tras la aparición de un oso en la zona urbana, las autoridades locales reforzaron las medidas de seguridad y suspendieron temporalmente las actividades de 94 escuelas primarias y secundarias.

Según los informes, un oso negro de tamaño mediano fue avistado por primera vez cerca de uno de los parques de la ciudad. Un día después, el animal salvaje reapareció en el centro de la ciudad y fue capturado por cámaras de vigilancia. Los videos muestran al oso corriendo frente a dos jóvenes que caminaban por la calle.

En las horas siguientes, el animal fue observado varias veces cerca de zonas residenciales. Según la información más reciente, el oso también fue registrado en una zona industrial a varios kilómetros del centro de la ciudad.

Debido a la gravedad de la situación, un equipo especial compuesto por la policía y cazadores locales comenzó a buscar al oso. Las autoridades instan a los residentes a ser cautelosos, mantener puertas y ventanas bien cerradas y evitar acercarse al animal si se encuentra con él. Además, vehículos especiales de advertencia patrullan las calles de la ciudad.

Los expertos señalan que en los últimos años ha habido un aumento drástico de osos que entran en áreas pobladas en Japón. Solo este año se han registrado decenas de miles de tales incidentes en todo el país.

Los científicos atribuyen esta tendencia a la disminución de las fuentes naturales de alimento en los bosques, especialmente a la escasez de bellotas, cruciales para los osos, así como a la disminución de la población en las zonas rurales. Como resultado, los animales salvajes se acercan cada vez más a los hábitats humanos.

Un cartel de advertencia sobre un oso colgado en una pared de madera.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los científicos advierten de un nuevo peligro: el tiempo terrestre está cambiandoLos científicos advierten de un nuevo peligro: el tiempo terrestre está cambiandoHoy, 04:30Famoso bloguero ruso compra el costoso superdeportivo de Cristiano RonaldoFamoso bloguero ruso compra el costoso superdeportivo de Cristiano RonaldoAyer, 18:14EE. UU. busca eliminar las restricciones comerciales para los países de Asia CentralEE. UU. busca eliminar las restricciones comerciales para los países de Asia CentralAyer, 14:13Terremoto de magnitud 7,8: Estado de emergencia en FilipinasTerremoto de magnitud 7,8: Estado de emergencia en FilipinasAyer, 13:53Terremoto mortal en Filipinas cobra muchas vidasTerremoto mortal en Filipinas cobra muchas vidasAyer, 13:53Padre en Turquía intentó lanzar a su hija de 3 años por la ventanaPadre en Turquía intentó lanzar a su hija de 3 años por la ventanaAyer, 13:21
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada