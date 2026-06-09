94 escuelas cerradas en Japón debido a un oso

Ocurrió un incidente inesperado en Utsunomiya, Japón. Tras la aparición de un oso en la zona urbana, las autoridades locales reforzaron las medidas de seguridad y suspendieron temporalmente las actividades de 94 escuelas primarias y secundarias.

Según los informes, un oso negro de tamaño mediano fue avistado por primera vez cerca de uno de los parques de la ciudad. Un día después, el animal salvaje reapareció en el centro de la ciudad y fue capturado por cámaras de vigilancia. Los videos muestran al oso corriendo frente a dos jóvenes que caminaban por la calle.

En las horas siguientes, el animal fue observado varias veces cerca de zonas residenciales. Según la información más reciente, el oso también fue registrado en una zona industrial a varios kilómetros del centro de la ciudad.

Debido a la gravedad de la situación, un equipo especial compuesto por la policía y cazadores locales comenzó a buscar al oso. Las autoridades instan a los residentes a ser cautelosos, mantener puertas y ventanas bien cerradas y evitar acercarse al animal si se encuentra con él. Además, vehículos especiales de advertencia patrullan las calles de la ciudad.

Los expertos señalan que en los últimos años ha habido un aumento drástico de osos que entran en áreas pobladas en Japón. Solo este año se han registrado decenas de miles de tales incidentes en todo el país.

Los científicos atribuyen esta tendencia a la disminución de las fuentes naturales de alimento en los bosques, especialmente a la escasez de bellotas, cruciales para los osos, así como a la disminución de la población en las zonas rurales. Como resultado, los animales salvajes se acercan cada vez más a los hábitats humanos.