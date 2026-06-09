El exministro Kochkorov trabaja como repartidor en EE. UU.

Han surgido informes de que Ulugbek Kochkorov, exministro de Trabajo y Desarrollo Social de Kirguistán, trabaja como repartidor en Estados Unidos. Los medios locales informaron sobre esto.

Los usuarios y el autor de la publicación identifican al hombre que aparece en un video ampliamente difundido en las redes sociales como Ulugbek Kochkorov, exdiputado del Jogorku Kenesh de Kirguistán. Las imágenes lo muestran colocando varios paquetes en el maletero de su coche.

Según los autores de la publicación, Kochkorov trabaja actualmente como repartidor para Amazon en Estados Unidos.

El video ha generado discusiones activas en las redes sociales. Muchos usuarios destacaron que cualquier trabajo honesto es valioso y merece respeto. Otros recordaron su carrera política y sus actividades en la administración pública.

Según fuentes abiertas, Ulugbek Kochkorov fue diputado de la quinta convocatoria del Jogorku Kenesh como representante del partido Ata-Jurt. También participó en las elecciones presidenciales de 2017.

En octubre de 2018, Kochkorov fue nombrado ministro de Trabajo y Desarrollo Social de Kirguistán. Más tarde, en 2020, se postuló para las elecciones parlamentarias por el partido Birimdik.

Fue destituido de su cargo ministerial tras los acontecimientos políticos que ocurrieron en el país en el otoño de 2020.

Según algunas publicaciones, Ulugbek Kochkorov ha vivido con su familia en Chicago durante los últimos años. Sin embargo, no ha ofrecido comentarios oficiales sobre su actividad laboral actual.