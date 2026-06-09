Helicóptero Apache de EE. UU. se estrella cerca de Ormuz

Un helicóptero de ataque Apache de las fuerzas armadas de EE. UU. se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. Así lo informó The New York Times, citando fuentes.

Según los informes, los dos miembros de la tripulación a bordo fueron rescatados sanos y salvos.

La causa del accidente aún no está clara. No se ha proporcionado información oficial sobre si el helicóptero se estrelló debido a una falla técnica o si fue derribado.

La situación en los alrededores del estrecho de Ormuz sigue siendo tensa. Se informa de que Irán mantiene el control del estrecho, mientras que EE. UU. está intensificando sus actividades en la región.