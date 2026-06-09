Talibanes contra los smartphones: prohibición estricta impuesta en ciertas regiones

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Talibanes contra los smartphones: prohibición estricta impuesta en ciertas regiones

Se ha revelado que el líder talibán Hibatullah Akhundzada emitió una nueva orden oral que prohíbe el uso de smartphones a los miembros del grupo y a los funcionarios del gobierno.

Según Afghanistan International, las personas que violen esta prohibición pueden ser consideradas delincuentes y ser procesadas ante tribunales militares. La orden ha sido comunicada a los jefes de los tribunales militares que operan en ocho regiones del país.

El documento indica que se ha encargado a los funcionarios supervisar estrictamente el cumplimiento de la orden. Con este fin, se elaborarán listas especiales que registren los datos personales de cada empleado, incluidos nombre, cargo, lugar de trabajo, operador móvil y número de teléfono.

Además, se ha asignado a los gerentes la tarea de confirmar que los subordinados cumplen con esta regulación.

Es conocido que los talibanes habían restringido anteriormente la entrada de teléfonos a las instituciones educativas para estudiantes y alumnos de madrasas. En declaraciones recientes, los smartphones se interpretan como 'uno de los principales enemigos de los musulmanes'.

Los expertos creen que tales medidas podrían estar destinadas a controlar el flujo de información y fortalecer el orden interno.

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