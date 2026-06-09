El tribunal federal anula la costosa tarifa de visa impuesta por Trump

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El tribunal federal anula la costosa tarifa de visa impuesta por Trump

Se ha anunciado una noticia importante y bienvenida para nuestros compatriotas que trabajan en los sectores de migración laboral y alta tecnología en el extranjero, así como para los especialistas internacionales. El Tribunal Federal de EE. UU. en Boston anuló completamente el requisito de una tarifa adicional de 100.000 dólares impuesto por la administración de Donald Trump para la tramitación de visas de trabajo H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados. El distinguido juez declaró que esta restricción financiera era contraria a la legislación vigente e ilegal. Esto fue informado por Reuters .

Las investigaciones sistemáticas realizadas durante el juicio revelaron que la gran suma impuesta por Trump no era simplemente una tarifa, sino esencialmente un impuesto encubierto. Según la Constitución de EE. UU., el Presidente no tiene la autoridad para cobrar tales nuevos impuestos sin el consentimiento directo y la aprobación del Congreso, el órgano legislativo supremo. Cabe señalar que Donald Trump implementó esta controvertida regulación en septiembre de 2025. Anteriormente, los empleadores estadounidenses gastaban solo entre 2.000 y 5.000 dólares para obtener visas H-1B para empleados extranjeros, pero la nueva regla aumentó estos costos más de diez veces.

Tras esta brusca carga financiera, los fiscales generales de 20 estados de EE. UU. se unieron y presentaron una demanda formal contra la administración de la Casa Blanca. En sus demandas, los fiscales enfatizaron específicamente que estas estrictas normas obstaculizaban seriamente que las grandes universidades, las instituciones médicas modernas y las empresas privadas del país contrataran a los especialistas extranjeros mejor educados y más calificados del mundo.

Como referencia, las famosas visas H-1B de EE. UU. se otorgan exclusivamente a los trabajadores extranjeros más altamente calificados de todo el mundo. Las empresas tecnológicas multinacionales de Silicon Valley utilizan activamente este programa internacional para atraer y emplear a los mejores ingenieros, desarrolladores experimentados y científicos del mundo en Estados Unidos. La justa decisión del tribunal sin duda dará un nuevo impulso al desarrollo del sector.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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