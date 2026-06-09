Un robot escala la cumbre del volcán Chimborazo a 6.200 metros, próximo destino el Everest

·7·Mundo
Un robot escala la cumbre del volcán Chimborazo a 6.200 metros, próximo destino el Everest

Otro evento significativo ha ocurrido en el mundo de la tecnología. Un robot humanoide llamado Pemba escaló con éxito la cumbre del volcán Chimborazo en Ecuador, conquistando la montaña a una altitud de 6.200 metros. Esto fue reportado por “Mir24.tv”.

Cabe destacar que el robot se movió con éxito en condiciones de alta montaña, probando prácticamente las capacidades de la robótica para operar en entornos extremos. La expedición se considera una de las etapas clave en el plan para escalar el Monte Everest, el punto más alto de la Tierra, en el futuro.

El robot Pemba utilizado en el proyecto fue creado basándose en el modelo avanzado Unitree G1, adaptado a terrenos complejos y condiciones climáticas frías. Durante las pruebas, el robot se movió independientemente en pendientes suaves, mientras que en áreas empinadas y técnicamente difíciles se proporcionó asistencia por parte de los miembros de la expedición.

Según los expertos, esta prueba es una experiencia práctica importante en la expansión paso a paso de las capacidades del robot.

Según Pablo Berlanga Boyemare, el iniciador del proyecto, esta expedición no es solo una exhibición tecnológica. En su opinión, tales robots podrían desempeñar un papel importante en el monitoreo ambiental, la observación de la vida silvestre y la recopilación de datos en áreas peligrosas en el futuro.

Con este propósito, el robot está equipado con cámaras modernas, varios sensores y sistemas de inteligencia artificial.

Es bien sabido que las condiciones de alta montaña plantean serios desafíos técnicos para los robots. Las bajas temperaturas, la escasez de oxígeno y los cambios bruscos del clima afectan el rendimiento de las baterías y los sistemas electrónicos. Por lo tanto, se desarrollaron sistemas especiales de gestión térmica y mecanismos de protección para Pemba. Anteriormente, fueron probados con éxito en regiones frías de China.

El éxito en el Chimborazo demostró una vez más que los robots humanoides pueden trabajar eficazmente no solo en laboratorios, sino también en las condiciones naturales más complejas de la Tierra.

Ahora, el equipo del proyecto planea enviar el robot al Himalaya, incluida la región del Everest. Sin embargo, esta iniciativa aún no se ha implementado completamente. La razón es que en Nepal aún no se han establecido regulaciones legales claras que gobiernen las expediciones con robots. Por lo tanto, el proyecto está temporalmente suspendido, a la espera de la adopción de normas relevantes.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Prohibido el uso de smartphones a funcionarios talibanesProhibido el uso de smartphones a funcionarios talibanesHoy, 14:16El tribunal federal anula la costosa tarifa de visa impuesta por TrumpEl tribunal federal anula la costosa tarifa de visa impuesta por TrumpHoy, 12:08Revelados los países con el nivel de vida más altoRevelados los países con el nivel de vida más altoHoy, 10:22Talibanes contra los smartphones: prohibición estricta impuesta en ciertas regionesTalibanes contra los smartphones: prohibición estricta impuesta en ciertas regionesHoy, 08:20Médico estadounidense infectado con ébola tratado en BerlínMédico estadounidense infectado con ébola tratado en BerlínHoy, 08:03Más de 300 migrantes secuestradosMás de 300 migrantes secuestradosHoy, 07:50
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada