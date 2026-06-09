Un robot escala la cumbre del volcán Chimborazo a 6.200 metros, próximo destino el Everest

Otro evento significativo ha ocurrido en el mundo de la tecnología. Un robot humanoide llamado Pemba escaló con éxito la cumbre del volcán Chimborazo en Ecuador, conquistando la montaña a una altitud de 6.200 metros. Esto fue reportado por “Mir24.tv”.

Cabe destacar que el robot se movió con éxito en condiciones de alta montaña, probando prácticamente las capacidades de la robótica para operar en entornos extremos. La expedición se considera una de las etapas clave en el plan para escalar el Monte Everest, el punto más alto de la Tierra, en el futuro.

El robot Pemba utilizado en el proyecto fue creado basándose en el modelo avanzado Unitree G1, adaptado a terrenos complejos y condiciones climáticas frías. Durante las pruebas, el robot se movió independientemente en pendientes suaves, mientras que en áreas empinadas y técnicamente difíciles se proporcionó asistencia por parte de los miembros de la expedición.

Según los expertos, esta prueba es una experiencia práctica importante en la expansión paso a paso de las capacidades del robot.

Según Pablo Berlanga Boyemare, el iniciador del proyecto, esta expedición no es solo una exhibición tecnológica. En su opinión, tales robots podrían desempeñar un papel importante en el monitoreo ambiental, la observación de la vida silvestre y la recopilación de datos en áreas peligrosas en el futuro.

Con este propósito, el robot está equipado con cámaras modernas, varios sensores y sistemas de inteligencia artificial.

Es bien sabido que las condiciones de alta montaña plantean serios desafíos técnicos para los robots. Las bajas temperaturas, la escasez de oxígeno y los cambios bruscos del clima afectan el rendimiento de las baterías y los sistemas electrónicos. Por lo tanto, se desarrollaron sistemas especiales de gestión térmica y mecanismos de protección para Pemba. Anteriormente, fueron probados con éxito en regiones frías de China.

El éxito en el Chimborazo demostró una vez más que los robots humanoides pueden trabajar eficazmente no solo en laboratorios, sino también en las condiciones naturales más complejas de la Tierra.

Ahora, el equipo del proyecto planea enviar el robot al Himalaya, incluida la región del Everest. Sin embargo, esta iniciativa aún no se ha implementado completamente. La razón es que en Nepal aún no se han establecido regulaciones legales claras que gobiernen las expediciones con robots. Por lo tanto, el proyecto está temporalmente suspendido, a la espera de la adopción de normas relevantes.