Mujer encontrada viva en las montañas de Malasia tras 14 días sin comida

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Mujer encontrada viva en las montañas de Malasia tras 14 días sin comida

Un incidente asombroso en Malasia ha dejado a muchos atónitos. Una turista de 49 años, perdida en las montañas, sobrevivió sin comida durante dos semanas y fue encontrada sana y salva después de 14 días.

Resultó que Jaslinda Saludin partió para hacer senderismo en el monte Batu Putih el 23 de mayo. Formaba parte de un grupo compuesto por 14 turistas y dos guías. Sin embargo, al día siguiente, la mujer se separó del grupo y se quedó sola en las montañas.

Según la mujer rescatada, no consumió alimentos durante este tiempo. Para sobrevivir, bebió agua recogida de las hojas y los tallos de las plantas.

«No tenía comida. No comí nada durante dos semanas, sobreviviendo solo con agua. Debemos estar agradecidos por nuestras vidas», dijo.

Se determinó que la mujer inicialmente se detuvo para descansar debido al dolor en su pierna. Luego se separó del grupo y continuó moviéndose de forma independiente. Como resultado, perdió el rumbo.

Una mujer con hiyab azul y camisa a cuadros está sentada frente a una puerta.

Después de que Jaslinda Saludin fuera reportada como desaparecida, comenzó una operación de búsqueda y rescate a gran escala el 25 de mayo. Rescatistas, agentes de policía, voluntarios y residentes locales participaron en las labores de búsqueda.

Finalmente, el 6 de junio, la mujer fue encontrada viva cerca del pueblo de Lubuk Gaharu. Fue llevada inmediatamente al hospital para un examen médico.

Los expertos señalaron que el terreno donde fue encontrada la mujer es muy complejo, con cascadas, valles profundos y áreas de difícil acceso. Por lo tanto, su supervivencia se considera un verdadero milagro.

La turista rescatada se disculpó con el público por la preocupación causada por su desaparición. Su esposo expresó su gratitud a todas las organizaciones y voluntarios que participaron en la búsqueda.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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