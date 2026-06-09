Asesinato de expertos de la ONU: tribunal del Congo confirma pena de muerte

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Asesinato de expertos de la ONU: tribunal del Congo confirma pena de muerte

El tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó a muerte a un coronel del ejército. Estaba involucrado en la conspiración para asesinar a dos expertos de la ONU en el país hace casi 10 años.

Durante el juicio inicial en 2022, el coronel Jean de Dieu Mambweni fue condenado a 10 años de prisión. En ese momento, fue acusado de no prestar asistencia a personas en peligro y de desobedecer órdenes. Los fiscales militares, insatisfechos con esta decisión, presentaron una apelación, enfatizando que su responsabilidad era mucho más grave.

El Alto Tribunal Militar de Kinshasa apoyó esta opinión. El 5 de junio, el tribunal declaró a Mambweni culpable de organizar un asesinato y de crímenes de guerra. Según la sentencia judicial vista por Reuters y por familiares de una de las víctimas, fue condenado a muerte. Sin embargo, dado que la pena de muerte no se ha ejecutado en la RDC desde 2003, esta condena es efectivamente equivalente a la cadena perpetua.

Los expertos de la ONU, la sueco-chilena Zaida Catalán y el estadounidense Michael Sharp, investigaban matanzas masivas en la provincia de Kasai. El 12 de marzo de 2017, fueron detenidos por combatientes del grupo 'Kamuina Nsapu' en un puente cerca del pueblo de Moyo-Musila. Luego fueron llevados al bosque y ejecutados. Sus cuerpos fueron encontrados 16 días después.

Intereses estatales podrían estar detrás del asesinato

Esta decisión, que concluye casi nueve años de procesos judiciales, también confirmó las condenas a muerte emitidas en 2022 contra decenas de militantes. Los fiscales inicialmente declararon que los funcionarios estatales no estaban involucrados en el caso, pero posteriormente el coronel y otros funcionarios fueron arrestados, alegándose que colaboraron con los rebeldes.

Elizabeth Morsby, hermana de Zaida Catalán, apoyó la conclusión del tribunal sobre la existencia de una conspiración.

«Esto confirma que Zaida y Michael no fueron víctimas de violencia aleatoria», dijo.

Sin embargo, también enfatizó que no se había hecho justicia plena. Refiriéndose a las grabaciones de audio del juicio, señaló que Mambweni había expresado su preocupación de que los expertos pudieran exponer a funcionarios.

Human Rights Watch también informó que pruebas de video importantes fueron pasadas por alto en el juicio de 2022. Supuestamente mostraban a representantes del estado participando en dirigir a los expertos hacia la emboscada.

Según Morsby, la verdadera justicia no debería limitarse a castigar a los culpables, sino que también debe investigar a fondo las causas del crimen.

Paul Nsapu Mukulu, jefe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la RDC, también declaró que no creía que Mambweni hubiera actuado de forma independiente.

«Todas las pruebas indican que este incidente fue un crimen patrocinado por el estado», dijo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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