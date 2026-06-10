Irán emite un nuevo billete en memoria de la escuela de Minab

El Banco Central de Irán emite un nuevo billete en memoria de las víctimas del ataque a una escuela en la ciudad de Minab.

Según los informes, el reverso del billete de 100.000 tomanes mostrará la escuela de Minab que fue atacada en febrero.

El anverso del billete representa el santuario de Fátima Masumeh en Qom. Se informa que los nuevos billetes entrarán en circulación próximamente.

Como recordatorio, se informó que una escuela primaria de niñas en Minab fue alcanzada por un ataque con cohetes el 28 de febrero. La parte iraní declaró que muchos profesores y estudiantes murieron en este incidente.