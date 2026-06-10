Afganistán acusa a Pakistán de atacar tres provincias

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Afganistán acusa a Pakistán de atacar tres provincias

El gobierno interino de los talibanes en Afganistán anunció que el ejército de Pakistán llevó a cabo ataques en tres provincias del país.

El portavoz Zabihullah Mujahid declaró que las viviendas en las provincias de Kunar, Jost y Paktika fueron blanco de ataques durante la noche del 10 de junio.

Informó que 13 personas murieron en los ataques, incluyendo 11 niños, una mujer y un hombre anciano.

Además, 14 mujeres y niños sufrieron diversas lesiones. Los talibanes condenaron el incidente, calificándolo de "crimen humano y agresión".

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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