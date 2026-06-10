Afganistán acusa a Pakistán de atacar tres provincias
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
El gobierno interino de los talibanes en Afganistán anunció que el ejército de Pakistán llevó a cabo ataques en tres provincias del país.
El portavoz Zabihullah Mujahid declaró que las viviendas en las provincias de Kunar, Jost y Paktika fueron blanco de ataques durante la noche del 10 de junio.
Informó que 13 personas murieron en los ataques, incluyendo 11 niños, una mujer y un hombre anciano.
Además, 14 mujeres y niños sufrieron diversas lesiones. Los talibanes condenaron el incidente, calificándolo de "crimen humano y agresión".
…