Primera trasplante exitoso de órganos de cerdo a un humano en China

Científicos chinos han realizado con éxito el primer trasplante de hígado y riñones de cerdo a un paciente con muerte cerebral en el mundo.

Un equipo de investigación dirigido por médicos del Segundo Hospital de la Universidad Médica de Guangxi llevó a cabo esta compleja operación en un hombre de 53 años. Tras la intervención, los órganos trasplantados funcionaron con normalidad durante cinco días. Sin embargo, el estudio se interrumpió posteriormente a petición de la familia del paciente.

Los médicos señalan que este experimento sirve como la primera prueba científica de que es posible realizar un trasplante ortotópico de un hígado de cerdo completo en un cuerpo humano, junto con un trasplante renal doble.

El método de trasplante ortotópico implica la extirpación completa de los órganos dañados del paciente y la colocación de los nuevos órganos en su posición anatómica original.

Los científicos anunciaron que la investigación científica sobre este tipo de trasplante continuará en pacientes con muerte cerebral.