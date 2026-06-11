Tragedia de cirugía plástica: mujer no puede cerrar los ojos desde hace 6 años

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Tragedia de cirugía plástica: mujer no puede cerrar los ojos desde hace 6 años

Una mujer china enfrentó graves complicaciones tras una cirugía plástica. Según los informes, sintió un dolor intenso inmediatamente después de someterse a una cirugía estética de párpados, lo que dejó sus párpados mal posicionados y evertidos.

Después de esto, se observó una acumulación constante de líquido en sus ojos y fue trasladada de urgencia al hospital. Los exámenes revelaron que sus glándulas lagrimales estaban gravemente dañadas. Aunque los médicos recomendaron operaciones adicionales, fue imposible restaurar completamente la función de los párpados.

Como resultado, la mujer lleva 6 años viviendo sin poder cerrar los ojos por completo. La pericia médico-legal evaluó su condición como una discapacidad de nivel 9.

Más tarde se descubrió que la persona que realizó la operación no tenía licencia médica y la clínica operaba sin autorización. El centro fue cerrado unos meses después del incidente.

Según la mujer, esta situación también ha afectado gravemente su salud mental, provocando depresión, insomnio y aislamiento social. Ha presentado una demanda contra la clínica y el cirujano.

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