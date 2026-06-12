Avión con 267 pasajeros choca contra un poste en Antalya

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Avión con 267 pasajeros choca contra un poste en Antalya

El 11 de junio, un avión de pasajeros que volaba de Estambul a Antalya chocó contra un poste de radar en el área del aeropuerto, provocando un incidente. Así lo informó la publicación "Akdeniz Manset".

Según los informes, durante el aterrizaje, el avión chocó con un poste en la zona de estacionamiento por razones desconocidas. La colisión causó interrupciones breves en las operaciones del aeropuerto y los equipos médicos y técnicos llegaron al lugar.

Según Turkish Airlines, había un total de 267 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo. Todos los pasajeros fueron evacuados de inmediato.

La declaración oficial confirmó que ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Sin embargo, se registraron daños materiales tanto en la aeronave como en la estructura impactada.

Videos que circulan en redes sociales muestran el pánico dentro de la cabina durante el incidente. Las imágenes muestran a algunos pasajeros asustados y confundidos, con las máscaras de oxígeno desplegadas.

Uno de los pasajeros declaró que el fuerte sonido del impacto y la sacudida de las piezas del avión aterrorizaron profundamente a las personas.

Actualmente, las autoridades oficiales están llevando a cabo una inspección técnica y una investigación sobre el caso. Las causas exactas se darán a conocer tras finalizar el peritaje.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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