Tragedia en Río de Janeiro: muere un famoso cantante

Un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, ha dejado a los fanáticos de la música de todo el mundo profundamente entristecidos. Seis personas perdieron la vida tras la colisión de dos helicópteros en el aire. Entre las víctimas se encuentra el famoso cantante y compositor estadounidense Oliver Tree, según informó Sky News.

Se ha informado que Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de su gira mundial. La tragedia ocurrió en el distrito de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Uno de los helicópteros transportaba a cinco pasajeros, mientras que el otro era pilotado por un solo piloto. Todas las personas a bordo fallecieron en la colisión.

Entre las víctimas, se confirmó que también se encontraban un productor musical brasileño, un director de video argentino y el vlogger de YouTube Gaspar Prim.

Tras la colisión, los helicópteros se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos. Esto provocó consecuencias aún más graves, ya que cerca de 20 automóviles se incendiaron.

Las autoridades locales han iniciado una investigación oficial para determinar las causas del incidente. También se informó que el proceso de identificación de las víctimas se ha visto considerablemente complicado debido al intenso incendio.

Oliver Tree, de 32 años, era ampliamente conocido por éxitos populares como 'Life Goes On', 'Miss You' y 'Alien Boy'. Su música es seguida por más de 11 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

Esta tragedia ha entristecido no solo a los miembros de la industria musical, sino también a millones de fanáticos en todo el mundo. Hasta el momento, no se ha publicado ninguna conclusión oficial sobre las causas exactas del incidente.