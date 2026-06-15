¿Se quedó dormido Trump en el evento? Las imágenes generan debate (video)

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¿Se quedó dormido Trump en el evento? Las imágenes generan debate (video)

El presidente de EE. UU., Donald Trump, asistió al evento UFC Freedom 250 celebrado en el césped de la Casa Blanca. Durante la competición, también se llevó a cabo una ceremonia para celebrar su 80º cumpleaños.

Sin embargo, circularon en redes sociales videos que muestran a Trump sentado con los ojos cerrados durante unos minutos en el evento. Mientras algunos interpretaron esto como que «se quedó dormido», otros aseguran que simplemente estaba descansando.

Las imágenes provocaron rápidamente un amplio debate, generando diversas opiniones entre los usuarios. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comentario oficial sobre el incidente.

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