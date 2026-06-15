Impacto en la India: un hombre vive de pie desde hace 5 años (Video)

Daulat Giri Ji Maharaj, de la India, vive sin sentarse ni un minuto desde hace cinco años con el fin de purificar su alma y acercarse al dios Shiva, informa Taaza TV.

Él sigue la antigua práctica espiritual «khada tapasya». Según su voto, debe vivir de pie durante 12 años consecutivos. En las tradiciones hindúes, se cree que un ascetismo tan severo otorga poder espiritual y ayuda a acercarse a lo divino.

Desde que comenzó esta práctica, Maharaj nunca se ha sentado ni ha estirado las piernas. Incluso duerme de pie, utilizando un dispositivo de apoyo especial para ayudar a mantener el equilibrio.

Sin embargo, años de presión física han afectado gravemente su salud. Sus piernas están muy hinchadas y ennegrecidas, y su circulación sanguínea ha empeorado significativamente.

A pesar de esto, sigue siendo fiel a su voto. Voluntarios del templo local monitorean su estado, aplicando ungüentos curativos en sus piernas y brindándole los cuidados necesarios.

Se informa que Daulat Giri Ji Maharaj deberá permanecer de pie durante otros siete años para completar totalmente esta práctica espiritual.