¿Terminará la guerra? Detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

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¿Terminará la guerra? Detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán podrían firmar un memorando de entendimiento el 19 de junio en Ginebra. El medio Al Arabiya English ha obtenido una copia del borrador de este documento.

El documento, compuesto por 14 puntos, prevé el cese total de la guerra, el restablecimiento de las relaciones bilaterales y el fortalecimiento de la cooperación económica.

Según el proyecto, Estados Unidos e Irán, así como sus aliados, se comprometen a detener inmediatamente las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Las partes acuerdan respetar la soberanía e integridad territorial mutua y no interferir en los asuntos internos.

El documento prevé alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días. Estados Unidos deberá levantar el bloqueo marítimo, retirar sus fuerzas militares de la región y restablecer la navegación marítima.

Por su parte, Irán se compromete a restablecer el movimiento de buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar de Omán, eliminar los obstáculos técnicos y adoptar medidas de seguridad.

El documento también prevé la creación de un programa de al menos 300.000 millones de dólares para restaurar la economía iraní, con la participación de Estados Unidos y socios regionales. Los fondos se destinarán a energía, logística, transporte y producción.

Asimismo, se prevé que Estados Unidos levante gradualmente todas las sanciones contra Irán, libere los activos congelados y otorgue permisos para la exportación de petróleo.

Irán ha reafirmado que nunca creará armas nucleares. Todas las cuestiones relacionadas con el programa nuclear se resolverán en el marco del acuerdo final.

Según Reuters, Teherán solicitó inicialmente una compensación de 400.000 millones de dólares a Washington, pero Estados Unidos rechazó la oferta. Por ello, se planea la creación de un fondo de inversión privado de 300.000 millones de dólares.

El acuerdo final podría ser confirmado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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