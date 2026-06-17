Se observan giros geopolíticos inesperados y extremadamente graves en la escena política mundial. El presidente de EE. UU., Donald Trump, expresó abiertamente su profundo descontento ante la situación crítica en Oriente Medio, especialmente por los violentos bombardeos aéreos lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel sobre Beirut, la capital del Líbano. Según el jefe de la Casa Blanca, Tel Aviv ha mantenido operaciones militares contra el movimiento Hezbolá durante «demasiado tiempo» y no se puede ignorar la muerte de civiles en este proceso.

«¡No es necesario destruir un edificio entero por una sola persona!»

En el marco de la prestigiosa cumbre internacional del G7 celebrada en Francia, Donald Trump criticó abiertamente la táctica militar de Israel. «Demasiadas personas inocentes han sido víctimas. Cada vez que se busca a un combatiente o líder, no es necesario destruir completamente complejos residenciales donde viven cientos de civiles. ¡Porque no todos los que viven allí son miembros de Hezbolá!», destacó el líder estadounidense en su declaración.

Esta tajante declaración del jefe de la Casa Blanca muestra claramente que ha surgido un enfriamiento y tensiones graves en la sólida alianza política y estratégica que mantuvo durante años con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Recientemente, los malentendidos entre ambos líderes han aumentado. Se considera que la razón principal es el descontento del gobierno israelí por un acuerdo de paz secreto entre Washington y Teherán.

Además, mientras Trump trabajaba intensamente para finalizar un acuerdo regional con Irán, los ataques de Israel a Beirut provocaron contraataques de Teherán, poniendo en riesgo el plan de paz. Esto despertó la ira del presidente estadounidense, llevándolo incluso a usar palabras ofensivas hacia Netanyahu.

A través de la siguiente tabla de análisis político y militar, puede conocer los detalles principales de la acalorada discusión entre Washington y Tel Aviv, así como las estadísticas de la guerra en Oriente Medio:

Posición de EE. UU. y Trump Situación de Israel y Netanyahu Agenda de Irán y Líbano Consecuencias de dos años de guerra en Gaza • «Sin nosotros, Israel no existiría»

• Plan de la Casa Blanca para un acuerdo de paz con Irán

• Exigencia de detener los ataques en Beirut • No tiene prisa por cambiar la táctica

• Descontento secreto con el acuerdo EE. UU.-Irán

• Evita hacer declaraciones oficiales • Detener la guerra en Líbano — Condición de Teherán

• Continúa la persecución de Hezbolá

• Alta tensión militar en la región • Víctimas totales: 73 000 personas

• La mayoría de las víctimas son civiles

• Fuertes críticas de la comunidad internacional

«¡Sin mí, Israel no existiría!» — Posición de la Casa Blanca

Al instar a Netanyahu a ser más «responsable» en el asunto libanés, Donald Trump recordó una vez más cuán fundamental es el apoyo de EE. UU. para el Estado de Israel. «Sin nosotros, es decir, sin los Estados Unidos de América, Israel simplemente no existiría. Para ser honesto, ¡sin mí tampoco existiría Israel! Porque ningún otro presidente de EE. UU. en la historia se ha atrevido a hacer las grandes cosas que yo he hecho por este Estado», enfatizó Trump resaltando sus servicios históricos.

Tras esta sensacional declaración, se publicaron videos de este discurso en las páginas oficiales del presidente. La administración de la Casa Blanca, intentando suavizar la situación, declaró que los vínculos entre Trump y Netanyahu siguen siendo fuertes y que las Fuerzas de Defensa de Israel siguen siendo un «socio excepcional» para EE. UU. Representantes de la Casa Blanca destacaron que no hay amigo de Israel más leal que Trump y que, gracias a la firme posición de Washington, el régimen iraní ha sido privado de la posibilidad de crear armas nucleares.

Conclusión de los analistas políticos de Zamin: Los análisis de la agencia internacional Reuters indican que esta dura declaración de Trump probablemente se convierta en restricciones políticas reales que obliguen a Israel a cambiar radicalmente sus operaciones militares. Sin embargo, tras la muerte de casi 73 000 personas (principalmente mujeres y niños) durante dos años de guerra en Gaza, la reputación y la confianza de Israel se están deteriorando significativamente ante la comunidad internacional, e incluso ante el liderazgo de EE. UU., su aliado más cercano. Por ahora, los círculos oficiales israelíes prefieren guardar silencio ante las críticas de Trump.

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