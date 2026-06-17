10 grandes masas de agua desaparecen ante nuestros ojos

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10 grandes masas de agua desaparecen ante nuestros ojos

Nuestro planeta se enfrenta a uno de los problemas ecológicos más graves. Según los expertos, el mundo pierde aproximadamente 324 billones de litros de agua dulce cada año. Esta es una cantidad enorme, suficiente para cubrir las necesidades anuales de 280 millones de personas.

Según el informe de 2025 del Banco Mundial, las causas principales de esta situación son la creciente sequía, el uso ineficiente de los recursos hídricos y la gestión inadecuada de las tierras.

En este sentido, la ONU ha declarado el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Al Jazeera analizó, a través de imágenes satelitales, las 10 masas de agua que se están secando más rápidamente en el mundo.

Uno de los ejemplos más preocupantes es el mar de Aral en Uzbekistán. Debido al desvío de las aguas fluviales hacia la agricultura durante décadas, el mar ha perdido más del 90 % de su volumen.

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El lago Urmia en Irán también se encuentra en un estado crítico. Lo que alguna vez fue el lago salado más grande de Oriente Medio, hoy conserva menos del 10 % de su volumen.

10 grandes masas de agua desaparecen ante nuestros ojos

El lago Poopó en Bolivia ha desaparecido casi por completo. Esto ha afectado no solo a la naturaleza, sino también a la vida de la población local. La pesca terminó, privando a muchas familias de su sustento.

10 grandes masas de agua desaparecen ante nuestros ojos

La caída drástica del nivel del agua en el río Paraná en Argentina también está afectando el comercio internacional. El transporte de granos se ha dificultado y el volumen de producción de energía eléctrica ha disminuido.

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Asimismo, el lago Mead en EE. UU., la laguna de Aculeo en Chile, el lago Ngami en Botsuana, el lago Faguibine en Malí, las marismas de Irak y las zonas áridas de Madagascar también se encuentran bajo riesgo ecológico.

Los expertos advierten que, si no se hace un uso racional de los recursos hídricos, este problema podría agravarse en el futuro.

Hoy en día, la desaparición de las masas de agua en el mundo no es solo un problema ecológico, sino que se ha convertido en una amenaza global que afecta directamente la vida de millones de personas, la seguridad alimentaria y la economía.

Banco MundialONUAl JazeeraMar de AralLago Urmía
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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