Colisión de dos trenes de pasajeros cerca de Londres

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Colisión de dos trenes de pasajeros cerca de Londres

El 19 de junio, se produjo un accidente ferroviario en el que se vieron implicados dos trenes de pasajeros cerca de la ciudad de Bedford, en el Reino Unido.

Según la policía de transporte británica, el maquinista de uno de los trenes falleció como resultado de la colisión. Además, al menos 89 personas resultaron heridas en diversos grados, de las cuales se informa que 11 se encuentran en estado grave.

Los servicios de rescate, las brigadas de ambulancias y las fuerzas del orden llegaron rápidamente al lugar del suceso. Se brindaron primeros auxilios a los heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos.

Se ha iniciado una investigación especial para determinar las causas del incidente. Los expertos están estudiando qué provocó la colisión.

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