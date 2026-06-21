Un gato macho que dio a luz en Turquía provoca un gran debate en Internet

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Un gato macho que dio a luz en Turquía provoca un gran debate en Internet

En la ciudad de Izmir, Turquía, un caso inusual relacionado con un gato llamado Jengo ha generado amplias discusiones. El gato, considerado macho por su apariencia y ciertas características, dio a luz inesperadamente.

Tras los exámenes, se determinó que Jengo posee una característica biológica muy poco común. Según los expertos, su organismo presentaba tejidos sexuales masculinos y femeninos al mismo tiempo.

Los veterinarios señalan que tal situación puede ocurrir en aproximadamente uno de cada 6 millones de animales. Por ello, Jengo es valorado como un fenómeno extremadamente raro en el campo veterinario.

Lo que hace el evento aún más interesante es que se dice que el gatito que Jengo trajo al mundo también presenta signos biológicos similares. Este caso está siendo estudiado adicionalmente por especialistas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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