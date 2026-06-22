Una mujer es multada por exigir que una empleada de una tienda hablara ruso en Kazajistán

Un conflicto lingüístico ocurrido en uno de los supermercados de Almaty, Kazajistán, ha generado amplios debates en las redes sociales. Una ciudadana rusa que exigió que una empleada de la tienda respondiera en ruso ha sido sancionada administrativamente.

Se informó que el incidente ocurrió en un supermercado Small. Una cliente, insatisfecha con la larga cola en las cajas, pidió explicaciones a la administración. La empleada explicó en idioma kazajo que pronto se abriría una caja adicional.

Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a la mujer rusa. Exigió que la empleada hablara ruso y grabó la situación con la cámara de su teléfono móvil. A pesar de ello, la empleada del supermercado mantuvo la calma y continuó la comunicación en la lengua oficial.

Posteriormente, este video se difundió en las redes sociales, captando la atención del público. La situación fue investigada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Según la decisión judicial, la ciudadana rusa llamada Galina Liss fue condenada a una multa administrativa de 86 500 tenge por su comportamiento capaz de provocar un conflicto en un lugar público.