Una mujer es multada por exigir que una empleada de una tienda hablara ruso en Kazajistán

·1·Mundo
Una mujer es multada por exigir que una empleada de una tienda hablara ruso en Kazajistán

Un conflicto lingüístico ocurrido en uno de los supermercados de Almaty, Kazajistán, ha generado amplios debates en las redes sociales. Una ciudadana rusa que exigió que una empleada de la tienda respondiera en ruso ha sido sancionada administrativamente.

Se informó que el incidente ocurrió en un supermercado Small. Una cliente, insatisfecha con la larga cola en las cajas, pidió explicaciones a la administración. La empleada explicó en idioma kazajo que pronto se abriría una caja adicional.

Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a la mujer rusa. Exigió que la empleada hablara ruso y grabó la situación con la cámara de su teléfono móvil. A pesar de ello, la empleada del supermercado mantuvo la calma y continuó la comunicación en la lengua oficial.

Posteriormente, este video se difundió en las redes sociales, captando la atención del público. La situación fue investigada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Según la decisión judicial, la ciudadana rusa llamada Galina Liss fue condenada a una multa administrativa de 86 500 tenge por su comportamiento capaz de provocar un conflicto en un lugar público.

AlmatýKazajistánGalina LissSmall
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un bosque en un rascacielosUn bosque en un rascacielosHoy, 10:48La esposa del primer ministro español será juzgada por corrupciónLa esposa del primer ministro español será juzgada por corrupciónAyer, 21:16Un indio organiza su propio funeral falso (video)Un indio organiza su propio funeral falso (video)Ayer, 20:35Un tren con la bandera de Uzbekistán en Nueva York sorprende a muchos (video)Un tren con la bandera de Uzbekistán en Nueva York sorprende a muchos (video)Ayer, 19:17La mujer de cuatro piernas: una realidad histórica asombrosaLa mujer de cuatro piernas: una realidad histórica asombrosaAyer, 17:29Ir al trabajo flotando se vuelve tendencia: un estilo de vida insólito en SuizaIr al trabajo flotando se vuelve tendencia: un estilo de vida insólito en SuizaAyer, 17:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas