Los capibaras entran en el parlamento e interrumpen la sesión

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Los capibaras entran en el parlamento e interrumpen la sesión

En Brasil, una reunión del parlamento regional fue interrumpida brevemente por unos invitados inesperados. Según Fox News, varios capibaras entraron en el edificio de la Asamblea Legislativa del estado de Mato Grosso, sorprendiendo al personal.

El incidente ocurrió el 30 de julio en Cuiabá. Mientras los empleados del parlamento intentaban sacar a los animales del edificio, los capibaras recorrieron tranquilamente los pasillos y las salas, sin mostrar ninguna preocupación.

Según se informó, este tipo de incidente no es nuevo en la región. Como el edificio del parlamento está situado cerca de un parque donde viven animales salvajes, los capibaras entran allí ocasionalmente.

Por suerte, los animales no hirieron a nadie. Poco después, salieron del edificio por su propia cuenta. El video de los capibaras paseando por el parlamento se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Los capibaras son unos de los roedores más grandes del mundo. Estos animales, originarios de Sudamérica, son conocidos por su carácter tranquilo y su actitud pacífica hacia las personas. Por eso, en los últimos años se han convertido en uno de los animales más populares en las redes sociales.

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Kamola Shuhratova
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