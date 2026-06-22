Ataque con hacha cerca de una mezquita conmociona a la opinión pública

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Ataque con hacha cerca de una mezquita conmociona a la opinión pública

Un ataque ocurrido cerca de una mezquita en Edimburgo, la capital escocesa, ha causado una grave preocupación pública. Un individuo armado con un hacha arremetió contra varias personas, dejando cinco heridos con diversos niveles de gravedad.

Según la información, el incidente ocurrió la noche del 19 de junio en el área del parque que rodea la mezquita Broughamhouse, situada en la parte oeste de la ciudad. Tras el ataque, el sospechoso continuó sus actos agresivos provocando disturbios en una gasolinera.

Se informó que rompió el cristal de un coche y también dañó la puerta de una pizzería cercana.

Un hombre desnudo camina por una calle de la ciudad.

Los heridos en el ataque sufrieron lesiones leves y moderadas. Entre ellos se encuentran dos jóvenes de 22 años y ciudadanos de 24, 27 y 39 años. Se ha señalado que algunas de las víctimas son musulmanas.

Un sospechoso de 34 años fue detenido por las fuerzas del orden. Los órganos de investigación están estudiando actualmente todos los detalles del suceso.

Según los datos preliminares, las fuerzas de seguridad no descartan que el ataque haya tenido motivos xenófobos. En este sentido, también se han involucrado unidades de lucha contra el terrorismo. Sin embargo, aún no se ha emitido una conclusión final sobre las causas exactas del incidente.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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