Una mujer recupera la vista tras 13 años de ceguera después de un incidente inesperado

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Una mujer recupera la vista tras 13 años de ceguera después de un incidente inesperado

Liza Reid, residente en Auckland, Nueva Zelanda, perdió la vista a los 11 años debido a un tumor cerebral. Como el tumor presionaba sus nervios ópticos, vivió casi 13 años en la ceguera.

En noviembre de 2000 ocurrió algo inesperado. Cuando se inclinó para acariciar a su perro guía, Liza perdió el equilibrio y se golpeó fuertemente la cabeza contra una mesa de centro. Al despertar al día siguiente, se descubrió que había recuperado aproximadamente el 80 % de la visión.

Los médicos no pudieron explicar con exactitud la causa de este fenómeno. Según los especialistas, el fuerte golpe pudo haber modificado el estado del tumor que presionaba el nervio óptico o el de los tejidos cercanos. Es posible que este cambio provocara la recuperación parcial de la función del nervio.

Este caso se considera uno de los fenómenos más raros y todavía inexplicables de la medicina.

Lisa ReidAucklandNueva Zelanda
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