816 millones de dólares en cocaína: incautación récord en Australia

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816 millones de dólares en cocaína: incautación récord en Australia

La Policía Federal Australiana ha incautado el mayor cargamento de cocaína en la historia del país en la zona de Londerderry, cerca de Sídney.

Según datos oficiales, se hallaron un total de 2,7 toneladas de cocaína en recipientes de plástico ocultos bajo los falsos suelos de tres contenedores.

Según los cálculos de los expertos, el valor de la droga incautada en el mercado negro asciende a unos 816 millones de dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente 3 millones de dosis individuales.

Durante la operación fueron detenidos dos hombres de 21 y 25 años, acusados de importación y posesión ilegal de grandes cantidades de estupefacientes.

Según la investigación, la cocaína entró en Australia a través del norte de Queensland y posteriormente fue trasladada a Sídney.

Esta operación se llevó a cabo en el marco de la investigación especial «Operation Minjiang», que hasta ahora ha resultado en la incautación de más de 3 toneladas de diversas drogas.

AustraliaPolicía Federal AustralianaSídneyQueensland
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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