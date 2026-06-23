¿Cuál es el precio de un anillo Darry Ring que se vende con pasaporte?

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¿Cuál es el precio de un anillo Darry Ring que se vende con pasaporte?

La marca de joyería Darry Ring ha creado uno de los anillos de boda más inusuales del mundo. Su condición principal es que un hombre solo puede comprar este anillo una vez y para una sola persona.

El proceso de compra no es sencillo. El cliente presenta su pasaporte y datos personales, y luego la pareja firma un «contrato de amor eterno». Este documento confirma que el anillo está dedicado a una sola persona y se respalda con un certificado especial.

El sistema implementado por la marca es tan estricto que nadie ha podido evadirlo hasta ahora. Incluso después de décadas, no es posible comprar un segundo anillo Darry Ring.

El precio de los anillos comienza aproximadamente en 1 300 dólares. Los modelos adornados con grandes diamantes y diseños complejos se valoran en 3 000 dólares o más.

Según la marca, el verdadero valor de Darry Ring no reside en su diamante, sino en su significado. No es solo una joya, sino una promesa de por vida, un símbolo de fidelidad y de amor único.

Actualmente, Darry Ring se está volviendo popular en todo el mundo como un símbolo de sinceridad, lealtad y cumplimiento de la palabra dada.

Darry Ring
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Aziza Shukhratova
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