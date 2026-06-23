Ola de calor récord en Francia deja 18 muertos

Al menos 18 personas han muerto debido a la intensa ola de calor que azota Francia. Entre ellas se encuentran dos niños pequeños que quedaron atrapados en un coche, informó la agencia Reuters.

Se informó que en Burdeos, uno de los centros vinícolas del oeste de Francia, la temperatura alcanzó los 41,9 grados, rompiendo el récord anterior. En esta ciudad, tres personas mayores de entre 80 y 95 años fallecieron debido a problemas de salud provocados por el calor.

En Poitiers, la temperatura también subió hasta los 41,2 grados, superando la cifra registrada en 1947. Al respecto, el Servicio de Seguridad Civil de Francia instó a la población a bañarse únicamente en zonas vigiladas. Esta advertencia se dio tras la muerte de 13 personas que se bañaron en lugares no seguros.

Asimismo, en Carpentras, dos niños de dos y cuatro años que fueron dejados dentro de un vehículo murieron a causa de un golpe de calor. Aunque su madre los encontró inconscientes, los médicos no pudieron salvar sus vidas.

Actualmente, se están estableciendo nuevos récords de temperatura en varias ciudades de Europa. En Francia, algunas escuelas han cerrado temporalmente y se han modificado los horarios escolares. En el Reino Unido, se espera que se rompa el récord absoluto de temperatura para el mes de junio.

Los especialistas señalan que Europa se está calentando dos veces más rápido que el promedio global. Los expertos explican esta situación mediante un fenómeno atmosférico llamado «bloqueo Omega», que atrae aire caliente del norte de África y el Sahara hacia Europa.

Claire Barns, investigadora del Imperial College de Londres, señaló que este sistema se mueve muy lentamente y que casi no hay viento ni brisas para refrescarse. En su opinión, el cambio climático podría aumentar la frecuencia de las olas de calor y las tormentas violentas en el futuro.