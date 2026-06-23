Descubrimientos impactantes de mujeres que marcaron el mundo

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Descubrimientos impactantes de mujeres que marcaron el mundo

Si observamos la historia del mundo, existen numerosas mujeres que han contribuido enormemente al progreso de la humanidad. Sus descubrimientos siguen siendo parte integral de nuestra vida actual. A continuación, hablamos de algunas de estas grandes inventoras y sus innovaciones clave.

Hedy Lamarr (1942)

Retrato clásico en blanco y negro de Hedy Lamarr.

Hedy Lamarr es reconocida como la inventora que creó la base de las tecnologías Wi-Fi, Bluetooth y GPS que utilizamos a diario. Su descubrimiento fue un gran impulso para el desarrollo de los sistemas de comunicación modernos.

Josephine Cochrane (1886)

Representación de Josephine Cochrane junto al lavavajillas que inventó.

Josephine Cochrane inventó un dispositivo fundamental que facilitó enormemente la vida de las mujeres: el lavavajillas. Esta innovación fue un gran paso en la automatización de las tareas del hogar.

Marion Donovan (patente de 1951)

Collage con el retrato de una mujer, pañales y telas blancas colgadas en una cuerda.

Marion Donovan es la inventora que propuso la idea de crear pañales modernos para niños pequeños, haciendo la vida de las madres mucho más cómoda.

Mary Anderson (1903)

Foto en blanco y negro de una mujer sonriendo y parte de un automóvil clásico.

Mary Anderson inventó el limpiaparabrisas para automóviles. Esta innovación tuvo una gran importancia para mejorar la seguridad de los conductores.

Ada Lovelace (1843)

Retrato de Ada Lovelace sobre un fondo de código de programación.

Ada Lovelace es reconocida como la primera programadora de la historia. Fue la persona que explicó científicamente por primera vez las bases de la programación informática.

Margaret Wilcox (1893)

Retrato de mujer y dibujo de la patente de un calentador de coche de 1893.

Margaret Wilcox inventó el sistema de calefacción para automóviles, una tecnología que todavía se utiliza ampliamente en los coches hoy en día.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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