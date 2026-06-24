¿Es cierto que Israel introdujo secretamente miles de dispositivos Starlink en Irán?

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¿Es cierto que Israel introdujo secretamente miles de dispositivos Starlink en Irán?

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett hizo una declaración sorprendente sobre una operación secreta relacionada con Irán.

Según afirmó, entre 2021 y 2022, se inició una iniciativa para comprar e introducir clandestinamente decenas de miles de dispositivos Starlink con el fin de mantener la conexión a internet y apoyar a los manifestantes antigubernamentales.

Bennett destacó que estos dispositivos debían permitir a los manifestantes comunicarse, coordinar sus acciones e intercambiar información a través de internet.

En opinión del ex primer ministro, si el proyecto se hubiera implementado plenamente, las capacidades de la oposición dentro de Irán se habrían ampliado significativamente.

«Lamentablemente, el gobierno actual no llevó a cabo esta iniciativa. La infraestructura necesaria no estaba disponible cuando comenzaron las protestas», declaró Bennett.

Hasta el momento, el gobierno de Israel no ha emitido ningún comentario oficial sobre estas afirmaciones.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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