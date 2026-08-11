Tragedia espantosa en Venezuela: el número de muertos por el terremoto supera los 6.300
Terremoto en Venezuela, 25 de junio de 2026. Foto: Ariana Cubillos
El número de muertos por el terrible terremoto ocurrido en Venezuela llegó a 6.301. El desastre natural dañó decenas de miles de edificios y dejó sin hogar a miles de personas.
Estas cifras trágicas y las últimas informaciones fueron publicadas en su canal oficial de Telegram por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana.
Víctimas, rescatados y heridos
La magnitud del desastre natural es enorme, y los equipos de rescate y el personal médico trabajan día y noche bajo un régimen reforzado:
Fallecidos: 6.301 personas;
Rescatados: 6.462 personas fueron sacadas con vida de entre los escombros;
Heridos: Más de 73.000 personas reciben tratamiento en hospitales por lesiones de diversa gravedad.
Magnitud de la destrucción y ayuda a la población
El terremoto causó enormes daños a la infraestructura y al sector residencial del país:
Como consecuencia del desastre natural, decenas de miles de edificios y estructuras resultaron dañados;
Hasta ahora, comisiones especiales han sometido más de 53.000 instalaciones a inspecciones de seguridad;
Han comenzado las labores para proporcionar refugio temporal y permanente a las familias que se quedaron sin vivienda; hasta ahora, 287 nuevas viviendas han sido entregadas a sus propietarios.
Las labores de rescate y reconstrucción continúan actualmente en la zona afectada.
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