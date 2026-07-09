¡Se ha elaborado la lista de las ciudades más habitables del mundo!
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
La revista Monocle ha presentado un nuevo ranking de las ciudades más cómodas para vivir.
Tokio ocupa el primer lugar de la lista. Copenhague se sitúa en segundo lugar y Lisboa en tercero.
El top 10 incluye grandes ciudades de Europa y de la región de Asia-Pacífico. Entre ellas se encuentran Viena, Sídney, Zúrich, Madrid, París, Múnich y Oslo.
Para elaborar el ranking, la revista tuvo en cuenta varios factores que influyen en las condiciones de vida. Se evaluaron el transporte y la infraestructura urbana, la seguridad, la estabilidad política, las zonas verdes, la calidad de los restaurantes y las opciones de compra.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…