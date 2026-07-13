Hallan un anillo con la inscripción « Alá » en una tumba de la era vikinga en Suecia

Durante unas investigaciones arqueológicas en la isla de Birka, Suecia, se encontró un anillo con inscripciones árabes que data de la era vikinga.

Según los datos, el objeto pertenece aproximadamente al año 850. Fue hallado en una tumba femenina junto con ropa y otras joyas.

El anillo está hecho de plata. Inicialmente se supuso que su adorno de color rosa violáceo era una piedra preciosa, pero análisis posteriores revelaron que estaba hecho de vidrio coloreado.

La inscripción cúfica en el anillo se lee como « Para Alá ». Precisamente esta inscripción hace que el hallazgo sea aún más interesante, ya que sugiere que hubo contactos directos entre Escandinavia y el mundo islámico durante la era vikinga.

Los arqueólogos consideran este objeto como el único hallazgo de este tipo encontrado en cementerios escandinavos. El anillo se conserva actualmente en el Museo Histórico de Estocolmo.