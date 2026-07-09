¡Un cordero que se hace el muerto en China se convierte en estrella de Internet!

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¡Un cordero que se hace el muerto en China se convierte en estrella de Internet!

El video de un cordero en China se volvió viral en las redes sociales. La razón es que, en cuanto la gente se acerca, se tira al suelo y se queda inmóvil.

Al principio, cualquiera podría pensar que el cordero se desmayó o está enfermo. Pero según su dueño, es un truco que hace cuando siente peligro.

Cuando llevaron al cordero al mercado por primera vez, los compradores no confiaron en él. Pensando que no estaba sano, se negaron a comprarlo.

Después de que el video se hiciera popular, el interés por él aumentó. Algunos han expresado estar dispuestos a pagar 130 000 yuanes, unos 18 000 dólares, por el cordero.

A pesar de estas ofertas, su dueño dijo que no lo venderá. Ahora, este cordero es conocido en las redes sociales como el "actor" que se hace el muerto.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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