Cierre temporal de guarderías en Karakalpakstán debido a la ola de calor

Debido al aumento drástico de las temperaturas en la República de Karakalpakstán, se suspenderán temporalmente las actividades de las instituciones de educación preescolar públicas y privadas en la ciudad de Nukus y otros ocho distritos. Así lo informó el Ministerio de Educación Preescolar y Escolar de la República de Karakalpakstán.

Se ha informado que, debido a las condiciones climáticas de calor extremo, las guarderías en varias regiones suspenderán temporalmente sus actividades por un período determinado, basándose en las decisiones de los gobernadores de las ciudades y distritos.

En particular, las instituciones de educación preescolar en la ciudad de Nukus estarán cerradas del 13 al 18 de julio de 2026. En el distrito de Amudarya, esta restricción estará vigente del 13 al 15 de julio. En los distritos de Beruniy, Takhiatash, Shumanay, Muynak, Kanlikul y Turtkul, las guarderías no operarán del 13 al 17 de julio. En el distrito de Khodjeyli, el periodo de cierre se extenderá del 13 al 18 de julio.

El Ministerio destaca que esta decisión se tomó con el fin de proteger la salud de los niños contra los efectos del calor intenso, garantizar su seguridad y prevenir posibles consecuencias negativas. El procedimiento de suspensión temporal se lleva a cabo según las conclusiones y recomendaciones de los departamentos de salud pública y epidemiología.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a los padres para que presten especial atención a la salud de sus hijos, evitando dejarlos al aire libre durante las horas de mayor calor y cumpliendo estrictamente con las precauciones necesarias.