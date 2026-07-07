Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladi

·22·Avto
Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladi

Buyuk Britaniyaning avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar jamiyati (SMMT) mamlakat elektromobil sanoati jiddiy xavf ostida qolayotgani haqida ogohlantirdi. Gap shundaki, Brexit doirasida qabul qilingan savdo kelishuviga koʻra, 2027-yilning 1-yanvaridan boshlab mahalliy butlovchi qismlarga qoʻyiladigan talablar keskinlashadi. Agar ishlab chiqaruvchilar ushbu qoidalarga amal qilmasa, Yevropa Ittifoqiga eksport qilinadigan avtomobillarga 10 foizlik boj joriy etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu vaziyat Britaniya avtosanoati uchun eng nozik pallada yuz bermoqda. Hozirda mamlakatda Nissan Leaf, Range Rover Electric va Bentley Torcal kabi yangi va istiqbolli elektromobil modellarini ommaviy ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrilmoqda. Yangi tariflar ushbu modellarning tashqi bozordagi raqobatbardoshligiga jiddiy zarba berishi mumkin.

Mahalliylashtirish muammosi va Brexit oqibatlari

Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya oʻrtasidagi savdo va hamkorlik kelishuviga koʻra, elektromobillar bojxona toʻlovlaridan ozod etilishi uchun ularning tarkibidagi butlovchi qismlarning katta qismi mahalliy hududda (Britaniya yoki YeI) ishlab chiqarilgan boʻlishi shart. Hozirda akkumulyatorlar va boshqa muhim texnologiyalarning aksariyati Osiyo davlatlaridan keltirilishi ushbu talabni bajarishni qiyinlashtirmoqda.

SMMT maʼlumotiga koʻra, agar 2027-yilgacha mahalliy yetkazib berish zanjiri toʻliq shakllantirilmasa, Britaniya zavodlarida yigʻilgan har bir elektromobil Yevropa bozorida sezilarli darajada qimmatlashadi. Bu esa xaridorlarning boshqa brendlarga, xususan, Xitoy yoki bevosita YeI hududida ishlab chiqarilgan modellarga oʻtib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu jarayonlar bilvosita ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Land Rover, Jaguar va Bentley kabi Britaniya brendlariga qiziqish yuqori. Agar ishlab chiqarish xarajatlari ortsa va logistika zanjiri murakkablashsa, bu global narxlarga, jumladan, Markaziy Osiyo bozoriga yetkazib beriladigan premium segmentdagi elektromobillar qiymatiga ham taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, hukumat va avtomobil sanoati vakillari zudlik bilan akkumulyator ishlab chiqaruvchi "gigafabrika"larni ishga tushirishi lozim. Faqatgina oʻz resurslariga tayanish orqali Britaniya avtosanoati "tarif jarligi"dan omon qolishi va global elektromobillar poygasida oʻz oʻrnini saqlab qolishi mumkin.

ElektromobilBuyuk BritaniyaSMMTEksportAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBritaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 10:25Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBritaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBugun, 09:22Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartGenesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartKecha, 23:25Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiElektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiKecha, 21:24AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariAvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariKecha, 20:23Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiKecha, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi