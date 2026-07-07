Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladi
Buyuk Britaniyaning avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar jamiyati (SMMT) mamlakat elektromobil sanoati jiddiy xavf ostida qolayotgani haqida ogohlantirdi. Gap shundaki, Brexit doirasida qabul qilingan savdo kelishuviga koʻra, 2027-yilning 1-yanvaridan boshlab mahalliy butlovchi qismlarga qoʻyiladigan talablar keskinlashadi. Agar ishlab chiqaruvchilar ushbu qoidalarga amal qilmasa, Yevropa Ittifoqiga eksport qilinadigan avtomobillarga 10 foizlik boj joriy etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu vaziyat Britaniya avtosanoati uchun eng nozik pallada yuz bermoqda. Hozirda mamlakatda Nissan Leaf, Range Rover Electric va Bentley Torcal kabi yangi va istiqbolli elektromobil modellarini ommaviy ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrilmoqda. Yangi tariflar ushbu modellarning tashqi bozordagi raqobatbardoshligiga jiddiy zarba berishi mumkin.
Mahalliylashtirish muammosi va Brexit oqibatlariYevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya oʻrtasidagi savdo va hamkorlik kelishuviga koʻra, elektromobillar bojxona toʻlovlaridan ozod etilishi uchun ularning tarkibidagi butlovchi qismlarning katta qismi mahalliy hududda (Britaniya yoki YeI) ishlab chiqarilgan boʻlishi shart. Hozirda akkumulyatorlar va boshqa muhim texnologiyalarning aksariyati Osiyo davlatlaridan keltirilishi ushbu talabni bajarishni qiyinlashtirmoqda.
SMMT maʼlumotiga koʻra, agar 2027-yilgacha mahalliy yetkazib berish zanjiri toʻliq shakllantirilmasa, Britaniya zavodlarida yigʻilgan har bir elektromobil Yevropa bozorida sezilarli darajada qimmatlashadi. Bu esa xaridorlarning boshqa brendlarga, xususan, Xitoy yoki bevosita YeI hududida ishlab chiqarilgan modellarga oʻtib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu jarayonlar bilvosita ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Land Rover, Jaguar va Bentley kabi Britaniya brendlariga qiziqish yuqori. Agar ishlab chiqarish xarajatlari ortsa va logistika zanjiri murakkablashsa, bu global narxlarga, jumladan, Markaziy Osiyo bozoriga yetkazib beriladigan premium segmentdagi elektromobillar qiymatiga ham taʼsir koʻrsatishi ehtimoldan xoli emas.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, hukumat va avtomobil sanoati vakillari zudlik bilan akkumulyator ishlab chiqaruvchi "gigafabrika"larni ishga tushirishi lozim. Faqatgina oʻz resurslariga tayanish orqali Britaniya avtosanoati "tarif jarligi"dan omon qolishi va global elektromobillar poygasida oʻz oʻrnini saqlab qolishi mumkin.
…