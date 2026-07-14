Hoy, 14 de julio, ocurre un evento importante para la astronáutica mundial: los líderes de la NASA y Roskosmos se sientan a la mesa de negociaciones para decidir el destino futuro de la Estación Espacial Internacional (ISS). Se espera que esta reunión defina la extensión del periodo de uso de la estación y las nuevas etapas de la cooperación orbital. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el jefe de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, las relaciones entre ambas agencias se mantienen actualmente en un nivel positivo. A pesar de la situación política, los proyectos espaciales tripulados han sido excluidos de las listas de sanciones internacionales, lo que permite continuar el diálogo. Esto sirve como factor clave para garantizar la continuidad de la investigación científica en órbita.

¿Continuará la actividad de la estación después de 2028?

Según los acuerdos actuales, la explotación de la ISS está garantizada al menos hasta 2028. Sin embargo, en las negociaciones de hoy se está considerando la cuestión de extender este plazo aún más. Como informa la publicación ixbt.com, las partes deben llegar a un consenso sobre los planes futuros teniendo en cuenta el estado técnico y los recursos de la estación.

Al mismo tiempo, ambas partes han comenzado a trabajar en sus propios proyectos independientes. En particular, Estados Unidos y Rusia planean construir en el futuro sus propias estaciones orbitales nacionales por separado. En este sentido, hay muchos aspectos que discutir sobre el ángulo de inclinación de las órbitas y las soluciones técnicas.

La importancia de las negociaciones se confirma con otro hecho: el administrador de la NASA, Bill Nelson (en el contexto de la información relacionada con Jared Isaacman mencionada en la fuente), visitó el cosmódromo de Baikonur por primera vez en años para participar en el proceso de lanzamiento de una tripulación internacional. Esto demuestra que la cooperación en el ámbito espacial es importante no solo a nivel técnico, sino también diplomático.

El proyecto de la ISS ha servido durante un cuarto de siglo como el laboratorio más grande de la humanidad en el espacio. Los especialistas y círculos científicos uzbekos también siguen constantemente los resultados de los experimentos realizados en esta estación, ya que las investigaciones allí influyen directamente en el desarrollo de la ciencia global. Los resultados de la reunión de hoy determinarán sin duda la dirección de los programas espaciales para la próxima década.