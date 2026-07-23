423 personas menores de 18 años contrajeron matrimonio en Tayikistán

En Tayikistán, durante los primeros seis meses del año en curso, 423 ciudadanos menores de 18 años obtuvieron el derecho a casarse oficialmente por decisión judicial. Así lo informó el vicepresidente de la Corte Suprema del país durante una conferencia de prensa celebrada el 23 de julio en Dusambé, Abduqahhor Taghozoda .

Según él, durante el período del informe, los tribunales examinaron 503 solicitudespara reducir la edad legal de matrimonio. De estas, 423 fueron aprobadas, y 49 fueron rechazadas. Las solicitudes restantes se tramitaron conforme al procedimiento establecido por la ley.

Según las autoridades, el número de estas solicitudes ha disminuido considerablemente en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, en el primer semestre de 2025, los tribunales recibieron 1376 solicitudes para reducir la edad matrimonial. Sin embargo, no se proporcionó información oficial sobre cuántas fueron aprobadas en aquel entonces.

La Corte Suprema informó que las solicitudes para reducir la edad de matrimonio se justifican principalmente por condiciones materiales difíciles, orfandad o la necesidad de formar una familia .

Abduqahhor Taghozoda destacó que, si existe la convicción de que el matrimonio servirá para mejorar la situación social de la persona menor de edad, el tribunal puede, a título excepcional y dentro del marco legal, decidir reducir la edad matrimonial.

Al mismo tiempo, las autoridades no especificaron cuántas niñas y cuántos niños había entre los solicitantes.

El representante de la Corte Suprema también admitió que los matrimonios precoces son uno de los factores que influyen en la tasa de divorcios en el país. En su opinión, dado que los jóvenes a menudo no están plenamente preparados para las responsabilidades de la vida familiar, estos matrimonios pueden no ser duraderos.

Por ello, se ha recomendado a los tribunales estudiar cada caso individualmente al autorizar el matrimonio de menores, considerando si tal decisión realmente mejora su situación social y contribuye a la formación de una familia estable en el futuro.

No obstante, los expertos señalan que cómo se evalúan en la práctica criterios como «mejorar la situación social» y «fortalecer la futura familia» sigue siendo una cuestión abierta.

Según datos del Comité de Asuntos de la Mujer y la Familia de Tayikistán, en el primer semestre de 2026 se registraron en el país 27 563 matrimonios . Esta cifra es 2793 menos que en el mismo periodo del año anterior.