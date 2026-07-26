El tifón Haikui azota China: 340.000 habitantes evacuados

El violento tifón Haikui azotó la provincia de Cantón (Guangdong), en el sureste de China, lo que ha provocado medidas de seguridad a gran escala en la región. Debido al peligro del desastre natural, cerca de 340.000 habitantes han sido evacuados a zonas seguras.

Según los informes, la velocidad del viento en el centro de la tormenta alcanzó entre 42 y 48 metros por segundo. Los fuertes vientos derriban árboles, estructuras publicitarias y otros objetos a su paso, afectando gravemente al tráfico y a la vida cotidiana.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia instan a la población a extremar la precaución y recomiendan no acercarse a zonas peligrosas. Continúan las labores para mitigar las consecuencias de la tormenta y controlar la situación.