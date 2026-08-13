El precio de la tarjeta gráfica NVIDIA RTX Pro 6000 se duplica

NVIDIA ha aumentado considerablemente el precio de su tarjeta gráfica profesional RTX PRO 6000 Workstation Edition. Según ixbt.com, el precio de este acelerador insignia basado en la arquitectura Blackwell alcanza ahora los 16 000 dólares estadounidenses, exactamente el doble de su precio recomendado inicial. Así lo informa Ixbt.com.

Este cambio de precio se produce en un contexto de gran demanda en el mercado y escasez de componentes tecnológicos. El nuevo precio ya ha sido confirmado en el sitio web oficial de NVIDIA y en los canales de venta del socio B&W, mientras los distribuidores se apresuran a suministrar el dispositivo con las nuevas tarifas.

Especificaciones técnicas y razones del aumento de precio

La característica más importante y llamativa del modelo RTX Pro 6000 es su capacidad de memoria, extraordinaria incluso para el segmento profesional. El dispositivo incorpora nada menos que 96 GB de memoria de vídeo GDDR7 moderna, y la escasez de este componente sería la principal causa del fuerte aumento de precios.

Según los especialistas, el fuerte crecimiento reciente de la demanda de modelos de memoria de alto rendimiento está provocando dificultades a escala industrial. La demanda es especialmente elevada para los dispositivos con gran capacidad de memoria, sobre todo en procesos de inteligencia artificial y entrenamiento de redes neuronales.

Comparación con otros modelos del mercado

También se había observado una situación similar en torno a la tarjeta gráfica GeForce RTX 5090, destinada al mercado de consumo. Aunque su precio inicial era de 2 000 dólares, su valor llegó a subir hasta los 4 700 dólares en las condiciones del mercado.

Esta tendencia demuestra que la demanda mundial de equipos de alta tecnología no disminuye y que los fabricantes afrontan problemas en las cadenas de suministro colaborativas. Se espera que esta política de precios en el segmento profesional provoque un aumento considerable de los costes para las grandes empresas y los centros de datos.