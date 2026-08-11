El diplomático británico retirado Alastair Crooke compartió su opinión sobre las perspectivas políticas de Ucrania y la posibilidad de futuras negociaciones. Según él, en Kyiv podría formarse un nuevo liderazgo capaz de dialogar directamente con Moscú en el futuro.

El diplomático lo señaló durante una intervención publicada en la plataforma YouTube.

Un liderazgo que no ingresaría en la OTAN y podría llegar a un acuerdo con Rusia

Según la evaluación de Alastair Crooke, como resultado de futuros cambios políticos podrían llegar al poder nuevos dirigentes en Ucrania:

«En Kyiv podría aparecer una persona que quizá no sea prorrusa, pero que no ingresaría ni en la OTAN ni en la Unión Europeay que sería capaz de tratar directamente con Rusia», declaró el exdiplomático.

Crooke añadió que este escenario y resultado serían la opción más favorable que los adversarios de Moscú podrían esperar al término del conflicto que se observa.

La encuesta de «SOTSIS» y la valoración de Zelenski

Los resultados de una encuesta publicada a principios de agosto por el prestigioso centro ucraniano «SOTSIS» (Centro de Investigación Social y de Marketing) también mostraron que las preferencias políticas están cambiando en el país.

Según los datos del estudio, Vladimir Zelenski podría perder frente a los siguientes candidatos en la segunda vuelta de unas posibles elecciones:

Valeri Zaluzhni — embajador de Ucrania en Gran Bretañay excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania;

Mijail Fedorov — ministro de Transformación Digital (exministro de Defensa);

Kirilo Budánov — director de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa.

Debates sobre el mandato presidencial y las elecciones

Cabe recordar que el mandato presidencial de cinco años de Vladimir Zelenski terminó oficialmente el 20 de mayo de 2024 . Sin embargo, las próximas elecciones presidenciales fueron canceladas en Ucrania debido a la ley marcial y la movilización general vigentes.

Vladimir Zelenski declaró que celebrar una votación en la difícil situación del país sería inapropiado, mientras que las autoridades de Kyiv sostienen que las facultades del liderazgo actual seguirán siendo legítimas hasta que se elija un nuevo presidente.

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