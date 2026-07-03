Potente terremoto de magnitud 6,2 sacude Indonesia

Un potente terremoto de magnitud 6,2 sacudió las costas del este de Indonesia el viernes. Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Según los datos preliminares, no hay informes oficiales sobre víctimas o daños materiales.

Se informó que el temblor se registró a las 11:31 hora local (02:31 GMT). El epicentro se situó a unos 58 kilómetros al oeste de la ciudad de Tobelo, en la provincia de Maluku Septentrional, a una profundidad de 120 kilómetros.

Umar Abbos, residente de la ciudad de Ternate, situada a unos 114 kilómetros del epicentro, recordó el momento del desastre natural y dijo haber sentido un miedo intenso.

« Estaba sentado en una cafetería junto a la carretera bebiendo café. De repente, mi silla empezó a temblar. Todavía no me he recuperado psicológicamente de los terremotos anteriores, por lo que entré en pánico por un momento», dijo a la agencia AFP.

La Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Indonesia (BMKG) informó que no hay riesgo de tsunami tras este sismo. Por lo tanto, no se han anunciado medidas de evacuación adicionales para la población.

Cabe recordar que Indonesia y los países vecinos se encuentran en el famoso «Cinturón de Fuego» (Ring of Fire) del Pacífico. Esta región geológica se extiende desde Japón a través del Sudeste Asiático hasta la cuenca del Pacífico y es una de las zonas más sísmicas del mundo debido a la actividad de las placas tectónicas y la abundancia de volcanes. Por ello, los fuertes terremotos y erupciones volcánicas son frecuentes.