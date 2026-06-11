¡Los días calurosos y emocionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han comenzado oficialmente! Mientras los ojos del mundo están actualmente puestos en América del Norte, las noticias sobre la famosa selección nacional de Brasil, uno de los grandes favoritos del torneo, están generando un gran interés. Tras llegar al extranjero para participar en el Mundial, los pentacampeones del mundo se sometieron a controles de seguridad extremadamente estrictos y minuciosos organizados por las autoridades locales.

Según la última información de la prestigiosa y popular publicación brasileña «Globo» los jugadores estrella de los «pentacampeones», el cuerpo técnico y los representantes oficiales de la federación de fútbol del país fueron sometidos a un proceso de control especial inmediatamente después de aterrizar en un aeropuerto del estado de Nueva Jersey, EE. UU.

Las medidas de seguridad se organizaron a un nivel muy alto y se observaron situaciones inesperadas durante la inspección. El personal local examinó meticulosamente todas las pertenencias personales, el equipaje e incluso el calzado de cada miembro de la delegación. Además, cada representante fue estrictamente controlado mediante modernos detectores de metales.

Se señala que este proceso no se organizó en la terminal interna utilizada por los pasajeros regulares, sino en una zona especial restringida donde están estacionados los aviones. Esto se hizo rápidamente para ahorrar el valioso tiempo de los participantes de la Copa Mundial y evitarles colas innecesarias.

Como bien saben nuestros aficionados, hace unos días, la delegación de nuestra querida selección nacional de Uzbekistán también pasó por controles de seguridad reforzados similares en el momento en que pisaron suelo estadounidense. Queda claro que el país anfitrión no está otorgando privilegios especiales a ningún equipo en sus esfuerzos por garantizar la seguridad del torneo y está controlando estrictamente incluso a los gigantes mundiales, Brasil.

Cabe destacar que los partidos de la «Copa Mundial 2026», esperados por millones de personas, ofrecerán una hermosa fiesta del fútbol en los campos de Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de este año. La selección nacional de Brasil, liderada por el famoso Vinícius Júnior, luchará por un puesto en la siguiente ronda contra Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos del torneo.

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