Ucrania afirma haber atacado una importante refinería de petróleo en Omsk

Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que han atacado la refinería de petróleo de Omsk, una instalación de importancia estratégica en territorio ruso. La planta se encuentra a unos 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana.

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras el ataque se produjo un incendio en las instalaciones y la magnitud de los daños aún se está evaluando.

Se dice que es el primer ataque registrado

Se señala que la refinería de petróleo de Omsk es uno de los mayores productores de gasolina en Rusia.

La parte ucraniana informó que no se habían registrado ataques previos con drones contra esta planta. Por ello, este ataque se considera notable por la distancia y la importancia del objetivo.

La capacidad de la planta supera los 21 millones de toneladas

La refinería de Omsk es una de las instalaciones de procesamiento de petróleo con mayor capacidad en Rusia, superando los 21 millones de toneladas anuales.

La profundidad de refinado de petróleo en la planta es de aproximadamente el 99%. La empresa produce una amplia gama de combustibles, aceites y productos petroquímicos.

¿Qué productos se fabrican en la planta?

En la planta de Omsk se producen los siguientes productos:

Gasolinas AI-92, AI-95 y G-Drive 100;

Combustible diésel de clase Euro-5;

Queroseno de aviación de marcas TS-1 y RT;

Benceno, paraxileno y ortoxileno;

Aceites de motor e industriales;

Materias primas para la producción de negro de humo técnico.

La parte ucraniana destaca que una parte del combustible producido en la planta también se utiliza para el suministro del ejército ruso.

Una de las unidades principales podría estar dañada

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, basándose en datos preliminares, informó que la unidad de refinado primario de petróleo ELOU-AVT-11 podría haber resultado dañada tras el ataque.

La capacidad nominal de esta unidad es de 8,4 millones de toneladas al año.

La magnitud del daño aún no está clara

Se informó de un incendio en el territorio de la planta tras el ataque. Sin embargo, aún no se sabe cuánto se ha visto afectado el proceso de producción ni el impacto en las operaciones de la refinería.

La parte rusa aún no ha proporcionado información oficial detallada sobre este ataque y los daños causados.