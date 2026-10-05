El calentador de grafeno de Xiaomi logra un éxito inesperado

El último desarrollo de Xiaomi, el calentador Mijia Graphene Heater Pro, ha sido muy bien recibido por el público y registró un resultado excepcional en su campaña de crowdfunding. Según ixbt.com, el proyecto superó su objetivo de financiación inicial en un 1335 %, recaudando casi 14 veces más de lo previsto. Esto demuestra la alta demanda de los usuarios por este tipo de tecnologías climáticas innovadoras. Así lo informa Ixbt.com que informa.

Como parte de la campaña, los compradores pudieron adquirir este calentador de nueva generación al precio especial de 349 yuan en lugar de 499 yuan, aunque este valor preferencial solo estuvo vigente durante 14 horas. Según la información proporcionada por el fabricante, la entrega de los pedidos está prevista para principios de octubre.

Especificaciones técnicas y velocidad de funcionamiento

El dispositivo destaca por su cuerpo compacto en forma de torre y su potencia de 2200 W. Su estructura interna incorpora un elemento calefactor de cerámica PTC de 310 mm de diámetro, enriquecido con tecnología de conductividad térmica basada en grafeno . Gracias a esta solución, el calentador comienza a emitir aire caliente solo 3 segundos después de encenderse.

Los ingenieros lograron aumentar la velocidad de calentamiento en un 24 % en comparación con los modelos de la generación anterior. Es capaz de elevar la temperatura en 7 grados en solo 10 minutos en habitaciones bien aisladas de hasta 27 metros cuadrados. Sin embargo, para un uso diario, se recomienda una superficie de hasta 15 metros cuadrados.

Gestión del flujo de aire y sistema de seguridad

El sistema de suministro de aire está diseñado para cubrir un área en un radio de 2 metros. El cuerpo puede girar horizontalmente 80 grados, mientras que el flujo vertical puede ajustarse en un límite de 128 grados. Los usuarios pueden elegir entre tres opciones de flujo de aire: hacia arriba, hacia adelante o hacia abajo, según sus necesidades.

Entre las ventajas del dispositivo se incluyen un bajo nivel de ruido de solo 45,6 dB(A) en modo silencioso, cuatro modos de funcionamiento y la posibilidad de ajustar la temperatura con precisión entre 22 y 28 grados. Además, el calentador es compatible con el ecosistema Pengpai Smart Connect y el control mediante el asistente de voz Xiao Ai.

Se ha prestado especial atención a la seguridad, ya que el dispositivo está equipado con un sistema de protección de ocho niveles. Esto incluye funciones esenciales como el apagado automático en caso de vuelco accidental, protección contra sobrecalentamiento y bloqueo de seguridad para niños.