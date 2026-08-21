Hallan en un viñedo el cuerpo parcialmente quemado de una estrella de TikTok: detenidos dos sospechosos

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Hallan en un viñedo el cuerpo parcialmente quemado de una estrella de TikTok: detenidos dos sospechosos

En el sur de Francia, el cuerpo parcialmente quemado de la bloguera de TikTok Sonia Bellina, de 29 años, fue hallado en un viñedo. Se abrió una investigación por asesinato y dos hombres fueron detenidos como sospechosos.

Bellina había desaparecido el 10 de agosto. El 12 de agosto, una trabajadora agrícola encontró el cuerpo de una mujer en un viñedo cerca de Saint-Gilles, en el departamento de Gard.

Al principio no se pudo identificar el cuerpo. Posteriormente, un análisis de ADN confirmó que se trataba de Sonia Bellina. Sonia, de 29 años, tenía cerca de 260.000 seguidores en TikTok. Publicaba principalmente videos de baile, karaoke, moda y vida cotidiana.

La investigación oficial sobre su muerte continúa y todavía no se han revelado todos los detalles del caso. Según la Fiscalía de Nîmes, dos hombres fueron detenidos porque podrían estar relacionados directa o indirectamente con los hechos. Uno fue puesto en libertad posteriormente, mientras que la detención del segundo sospechoso fue prorrogada.

Sonia BellinaTikTokFranciaSaint-GillesNimes
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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