Cientos de ballenas aparecen en Groenlandia tras el deshielo

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Cientos de ballenas aparecen en Groenlandia tras el deshielo

La desaparición progresiva del hielo marino en la costa oriental de Groenlandia está permitiendo que las grandes ballenas se desplacen a zonas que antes eran inaccesibles para ellas. Esta conclusión se basa en los resultados de varias décadas de investigación. Durante ese periodo, los científicos observaron y fotografiaron a cientos de ejemplares de las ballenas más grandes del mundo.

El estudio registró que grandes mamíferos marinos, como las ballenas jorobadas, los rorcuales aliblancos y los rorcuales comunes, se alimentan durante el verano en aguas libres de hielo cerca de las costas de Groenlandia.

En realidad, estos mamíferos marinos no habían estado presentes históricamente en esta zona. La capa de hielo les impedía acceder a las aguas cercanas a la costa. Sin embargo, como consecuencia del cambio climático, el aumento de la temperatura del mar y el deshielo han llevado a las ballenas a adaptarse a las nuevas condiciones.

Los científicos describen este fenómeno como un «pico estacional de alimentación» en el Ártico. Según los especialistas, forma parte de los grandes cambios que están produciéndose en el entorno oceánico del este de Groenlandia.

El profesor Heide-Jørgensen, del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, declaró a BBC News que los cambios en la región eran «uno de los cambios más drásticos que pueden observarse en cualquier lugar de la zona subártica».

Las ballenas se alimentan de peces que han migrado a aguas más cálidas

La cola de una ballena sobresale de la superficie del agua, con glaciares al fondo.

Los científicos señalan que el aumento de la temperatura del mar y de la cantidad de alimento son algunas de las principales causas de este cambio. Es posible que las ballenas se estén alimentando de peces que han migrado a las aguas cada vez más cálidas de Groenlandia.

Según los cálculos de los investigadores, estas tres especies de ballenas podrían consumir al menos 800.000 toneladas de peces y kril durante la temporada de alimentación estival.

No obstante, el estudio aún no ha podido determinar si este cambio significa que la población total de ballenas ha aumentado o si se debe a que han llegado desde otras regiones.

Otros expertos entrevistados por la BBC expresaron su preocupación ante la posibilidad de que los resultados del estudio indiquen un aumento de la llegada de ballenas desde el oeste de Groenlandia. Se trata de un asunto delicado para Groenlandia, ya que en el país se cazan algunas especies de ballenas.

Aun así, los científicos subrayan que los resultados muestran que estas ballenas «oportunistas» se están adaptando a un entorno cambiante e incluso podrían estar beneficiándose de las nuevas condiciones.

Sin embargo, algunos animales del Ártico están perdiendo su territorio

Pero el cambio climático no está teniendo efectos positivos para todas las especies del Ártico.

Según el profesor Heide-Jørgensen, algunas especies, como los narvales y las belugas, se encuentran ahora «en una situación difícil». Se ven obligadas a compartir su hábitat con otras ballenas que están llegando a nuevos territorios o incluso están siendo desplazadas de sus propias zonas de vida.

«Para algunas especies, el cambio climático no es necesariamente un problema: abre nuevas oportunidades. Pero otras especies están perdiendo su hábitat», afirmó el profesor Heide-Jørgensen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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